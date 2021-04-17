У Південній Америці виявлено новий вид тварин

На території Перу виявили новий вид жаб. На нього звернули увагу співробітники державної служби з охорони природних територій.

Незвичних жаб зайшли під час обстеження території національного заповідника Кордильєра-де-Колан в регіоні Амасонас на півночі Перу, недалеко від кордону з Еквадором. Про це пише reptilesmagazine.

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Новий вид, що отримав назву Gastrotheca gemma, належить до роду сумчастих квакш (лат. Gastrotheca), що мешкають в Південній і Центральній Америці. За словами фахівців, представники цього виду відрізняються щільною зернистою шкірою на спині, зеленим забарвленням без візерунка, яскравими бірюзовими очима. Їх живіт однотонний, без плям і цяточок.

Національний заповідник Кордильєра-де-Колан займає площу понад 39 000 га. Тут мешкає декілька унікальних видів тварин, що зараз під загрозою зникнення.

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