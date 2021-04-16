Дайвер три години плавав у морі серед акул: відео

В Австралії житель штату Квінслед, 24-річний шахтар Коді Лас провів у воді з безліччю акул три години і залишився неушкодженим. Попри небезпеку, хлопець зняв все на відео і опублікував рідкісні кадри в TikTok.

Інцидент трапилася біля Великого Бар'єрного рифа, де перекинувся човен Коді Ласа. Поблизу плавали зграї акул.

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"Відмінний день на рифі. Я підвіз свою кохану на роботу і дізнався, що сьогодні не знадоблюся начальнику. Тоді я вирішив недовго поплавати", – розповів Коді.

На відео видно, що хлопець був у відкритому морі і запускав в небо сигнальну ракету, як виклик про допомогу. Однак допомога прийшла тільки через дві години, коли дайвер подав сигнал радіомаяків.

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