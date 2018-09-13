У Південній Африці вперше у світі народилися левенята з пробірки

Експерти з Університету Преторії (ПАР) уперше провели процедуру штучного запліднення для великих кішок. У результаті на світ з'явилися два левеняти.

"Це все було неймовірно цікаво. Особливо, коли ми дізналися, що самка завагітніла. Ну, а момент появи здорових дитинчат, що кличуть маму – це справжнє щастя", – розповіла ветеринар Ізабела Каллеальта.

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У планах науковців – випробувати штучне запліднення на інших великих котячих – тиграх і сніжних барсах, які також знаходяться під загрозою зникнення.

Уперше народилися левенята з пробірки / Gondwana Tours & Safaris

За останні 25 років чисельність диких кішок в Африці скоротилася більше, ніж удвічі. Причина – браконьєрство, хвороби й екологія. Як вважають вчені, ЕКО може врятувати популяції рідкісних звірів.

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