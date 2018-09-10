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Чоловік створює кумедні ілюстрації зі своїм собакою: веселі фото

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Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись - фото 1
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись / Rafael Mantesso

Талановитий ілюстратор залишився тільки зі своїм собакою і перетворив його у героя чарівних фото. Зацініть!

Знайомтесь, Рафаель Мантессо (Rafael Mantesso) бразильський ілюстратор, який кілька років тому розлучився та залишився із пустим помешканням та харизматичним бультер'єром Джиммі Чу, якого колишня дружина назвала у честь улюбленого дизайнера.

І ще: Переваги життя з собакою: затишні ілюстрації

Ситуація змусила Рафаеля створити чарівну серію знімків, де собака став головним героєм, який стикався з буденними справами і фантастичними сюжетами. Зацініть!

Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись - фото 275121
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись / Rafael Mantesso
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись - фото 275120
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись / Rafael Mantesso
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись - фото 275119
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись / Rafael Mantesso
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись - фото 275118
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись / Rafael Mantesso
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись - фото 275117
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись / Rafael Mantesso
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись - фото 275116
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись / Rafael Mantesso
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись - фото 275115
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись / Rafael Mantesso
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись - фото 275114
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись / Rafael Mantesso
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись - фото 275113
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись / Rafael Mantesso
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись - фото 275112
Ці ілюстрації з собакою змусять вас усміхнутись / Rafael Mantesso

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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