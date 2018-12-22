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У Південній Африці відновлять першу неофіційну M-модель BMW

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M-модель BMW - фото 1
M-модель BMW / carscoops

Співробітники заводу Росслін відреставрують рідкісний 530 MLE.

Південноафриканський підрозділ BMW займеться відновленням першої неофіційної M-моделі баварської марки – 530 MLE (Motorsport Limited Edition). У 70-х роках BMW Motorsport випустило обмежену партію таких машин для омологації "п'ятірки" відповідно до вимог місцевої гоночної серії.

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Рідкісний 530 MLE - фото 296981
Рідкісний 530 MLE
Рідкісний 530 MLE - фото 296983
Рідкісний 530 MLE

BMW 530 MLE – ексклюзивна модель для ринку Південної Африки. У 1976 році з конвеєра заводу Росслін зійшли 110 автомобілів Type 1, а роком пізніше на підприємстві зібрали 117 примірників 530 MLE Type 2. Особливі "п'ятірки" оснащувалися модифікованою трилітровою рядною "шісткою", віддача якої становила 200 кінських сил і 277 Нм крутного моменту, і п'ятиступінчастою "механікою". З місця до "сотні" BMW 530 MLE розганявся за 9,3 секунди, а максимальна швидкість машини становила 208 кілометрів на годину.

Автомобіль для відновлення співробітники BMW South Africa шукали кілька років. Нещодавно вони купили 100-й екземпляр 530 MLE з номером шасі "770100", для роботи над яким залучать співробітників, які будували оригінальні машини у 70-х.

Рідкісний 530 MLE - фото 296982
Рідкісний 530 MLE
Рідкісний 530 MLE - фото 296984
Рідкісний 530 MLE

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Джерело: carscoops
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