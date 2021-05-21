У Південній Африці продають репліку легендарного Mercedes-Benz 300 SL

Mercedes-Benz 300 SL 1950-х років став справжньою легендою. В його основі лежало передове шасі з просторовою рамою, двигун був оснащений системою впорскування палива, а кузов миттєво запам'ятовувався неймовірними дверима типу "крило чайки". І копію саме такого авто можна купити у ПАР.

Не дивно, що вцілілі екземпляри (всього було зроблено 1400 купе і 1858 родстерів) коштують величезних грошей. На аукціонах вартість примірників з алюмінієвими кузовами доходить до 5 мільйонів доларів, і навіть звичайні варіанти зі сталевою рамою і алюмінієвими панелями коштують понад мільйон доларів. Примірник, який представлений в Африці, коштує набагато дешевше – 130 тисяч доларів.

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Річ у тому, що це не оригінальний 300 SL, а репліка, створена на базі SLK32 AMG 2001 року і виставлена ​​на продаж компанією Crossley & Webb з Кейптауна.

На створення цього автомобіля знадобилося п'ять років. Він має алюмінієвий кузов ручної роботи, розроблений з використанням даних, отриманих при 3D-скануванні оригінального авто. Але якщо подивитися на машину спереду або ззаду, стає очевидно, що треба було добряче доопрацювати оригінальний кузов, щоб форма SL відповідала вищому і квадратному донору SLK.

Репліка зберігає всі сучасні елементи SLK32, включаючи його 3,2-літровий двигун V6 з наддувом потужністю 349 к.с., автоматичну коробку передач і кондиціонер. Продавець стверджує, що цей автомобіль на 400 кг легше, ніж родстер 2001 року, що має зробити його досить швидким, враховуючи, що серійний SLK32 розганявся від 0 до 100 км/год приблизно за 5 секунд.

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