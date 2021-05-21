Електричний Smart: опубліковані нові зображення авто

Компанія Smart поділилася тизерами своєї найбільшої моделі – електричного кросовера, випуск якого Mercedes-Benz і Geely налагодять в Китаї. Прем'єра новинки запланована на вересень 2021 року.

Випуск машин буде організований на китайському заводі, в який обидві сторони інвестували по 2,7 мільярда юанів (майже 389 мільйонів доларів). Збірку електричних Smart запустять в 2022 році, пише electrek.

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Geely і Mercedes-Benz поділили між собою обов'язки по роботі над електричним Smart. Розробку моделі взяла на себе китайська сторона: вона завідує силами науково-технічного центру Geely. А за дизайн кросовера відповідає німецька команда на чолі з шеф-дизайнером концерну Daimler Гордоном Вагенерою.

Новинку побудують на китайській платформі SEA (Sustainable Experience Architecture), відомій за недавнім універсалом Zeekr 001. За попередніми даними, електрокрос укомплектують електричною установкою з віддачею 272 кінські сили і батареєю місткістю 70 кіловат-годин. На одному заряді електричний Smart буде проїжджати до 500 кілометрів по циклу NEDC.

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