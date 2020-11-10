У пікантній сукні: схудла Alyona Alyona вразила радикальною зміною іміджу

Vogue Україна презентував книгу, в якій зібрав фотопортрети найвідоміших і найуспішніших жінок зі сфери моди, культури, політики і шоу-бізнесу. Однією з героїнь видання стала українська співачка Alyona Alyona.

Знаменитість поділилася серією чорно-білих фотографій в Інстаграмі. На знімках Alyona Alyona позувала в жіночних нарядах.

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На одній з фотографій співачка з'явилася в чорному топі з глибоким декольте, класичних брюках і трендовому піджаку. Перший образ стилісти доповнили масивним ланцюжком на шиї і білими човники на високих підборах. На другому знімку Alyona Alyona постала вже в іншому образі. Співачка позувала в сукні по фігурі з розрізом на нозі. Наряд знаменитості знову доповнили прикраси у вигляді ланцюгів.

"Людина має багато різних облич ... Всі звикли вішати ярлики і судити людей за зовнішністю, робити висновки про те, хто вони, лише за тим, як вони виглядають. Але полюбили б ви мене, якби в першому кліпі я мала б ось такий вигляд?", – написала реперка.

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