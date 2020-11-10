Демі Роуз розбурхала Instagram сексуальними фото топлес (18+)

Британська зірка Instagram Демі Роуз в черговий раз порадувала свою 15-мільйонну армію шанувальників відвертими кадрами. Зірка постала перед підписниками топлес. Груди вона "сором'язливо" прикрила рукою.

Так, популярна модель з Британії Демі Роуз, яка відома своїми пишними формами, знялася у спокусливій фотосесії. 25-річна красуня позує в душі просто неба. При цьому дівчина вирішила не одягати бюстгальтер, а груди сором'язливо прикрила рукою. На стегнах Демі – приспущений комбінезон.

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Шанувальники моделі залишилися у захваті від сексуальних кадрів.

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