У підземному тунелі Ілона Маска у Лас-Вегасі утворився затор: епічне відео

На конференції CES 2022, що проходить цього тижня у Лас-Вегасі, Ілон Маск та його компанія The Boring Company представили ще один підземний тунель мережі Vegas Loop. Однак і він не зміг вирішити проблему із заторами.

Тунель LVCC Loop з'єднує дві частини Лас-Вегаса, а саме новий виставковий зал Конференц-центру зі старим кампусом. Його довжина становить 2,7 кілометра. Це лише частина підземної мережі тунелів, яку компанія Ілона Маска збудує у найближчі кілька років.

І ще: Tesla Model S проїхала 1200 кілометрів на одному заряді

Рух у кожному напрямку є односмуговим, причому ширина тунелю дуже невелика. The Boring Company і раніше показувала інші тунелі цієї мережі, проте ця демонстрація увійшла в історію: у соціальних мережах поширилося відео, в якому показують пробку, що утворилася в тунелі.

Так, у тунелі, призначеному для вирішення проблеми заторів на поверхні, також утворилося скупчення машин, що рухалися з повільною швидкістю.

Користувачі не лише критикують цей момент, але й побоюються, що може статися в такому закритому просторі, якщо один з автомобілів, наприклад, загориться.

It turns out the congestion-busting “future of transport” is already experiencing congestion. pic.twitter.com/yJY9b0Nwjj — Adam Tranter (@adamtranter) January 6, 2022

Читайте також: Дивіться, як чоловік відчайдушно намагається спуститися на Tesla зі засніженого пагорба