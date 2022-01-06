Дивіться, як чоловік відчайдушно намагається спуститися на Tesla зі засніженого пагорба

Власник Tesla Model Y вирішив спуститися з засніженого пагорба на 19-дюймових колесах, які "взуті" у всесезонні шини. Але у нього нічого не вийшло.

Як видно з відео, спочатку чоловік не відчув жодних труднощів, все найцікавіше почалося на крутому спуску. Електрокар почав ковзати, після чого його довелося зупинити на узбіччі. Далі власник Tesla вирішив піднятися заднім ходом, але натомість автомобіль просто почав котитися боком. Після цього електромобіль розвернувся і почав скочуватися вперед. При цьому гальма не допомагали. Чоловік почав відчайдушно сигналити, щоб попередити інших автомобілістів, що він не зможе зупинитися. На щастя, ДТП вдалося уникнути.

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У кінці ролика видно як електромобіль прямує прямо в огорожу. За словами чоловіка, зіткнення вдалося уникнути. Ні він, ні автомобіль не постраждали. Але у всіх аварійних ситуаціях частково винен сам водій. Йому треба було вчасно поміняти всесезонні шини на зимові.

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