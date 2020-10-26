У Перу виявили геогліф у вигляді кота: дуже схоже!

На плато Наска в Перу виявлено новий геогліф – гігантське зображення кішки. Малюнок був створений близько 2100 років тому.

Новий геогліф був виявлений під час робіт з поліпшення доступу до одного з пагорбів.

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"Фігура була ледь помітна і ось-ось мала зникнути, тому що вона розташована на доволі крутому схилі, що знаходиться під впливом природної ерозії", – йдеться в заяві Міністерства культури Перу.

Геогліф був розчищений і відреставрований. Довжина зображення становить 37 метрів, а товщина ліній 30-40 сантиметрів. На думку фахівців, малюнок був створений представниками культури Паракас, яка існувала на узбережжі Перу в період приблизно з 750 по 100 рік до нашої ери.

Геогліф нанесений на землю геометричний або фігурний візерунок, як правило, довжиною понад 4 метрів. Багато геогліфіф настільки великі, що їх можна розглянути тільки з повітря (найбільш відомий приклад геогліфи Наски).

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