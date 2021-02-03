У Перу адвокат зайнявся сексом на онлайн-засіданні суду: епічне відео

Перуанський адвокат Ектор Паредес Роблес зайнявся сексом під час онлайн-слухання в суді. За тим, що відбувається в Zoom спостерігали всі учасники засідання.

Як видно з відео, чоловік роздягнувся і сів на стілець, а оголена брюнетка, імовірно клієнтка, сіла йому на коліна. Помічниця спробувала попередити адвоката, що його дії транслюються в прямому ефірі, але безрезультатно.

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"Ми є свідками непристойних дій, які являють собою порушення громадських правил пристойності і посилюються тим фактом, що вони записуються на національному рівні", – заявив суддя Джон Торрес.

Суддя, який проводив слухання, викликав поліцейського, щоб той втрутився в ситуацію. Після інциденту адвокату заборонили брати участь в засіданнях суду.

Тепер любителю інтиму на робочому місці доведеться зіткнутися з двома окремими розслідуваннями: одне – державної прокуратури, а інше – його місцевої колегії адвокатів.

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