У перший день літа готуємо морозиво з полуниці в стаканчиках

Морозиво з полуниці в стаканчиках

1 червня відзначають одразу 2 свята – початок літніх канікул у школярів та День захисту дітей. Тож ми пропонуємо приготувати неймовірно смачне домашнє морозиво.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила приготувати смачний домашній десерт. Вона залишила деталі приготування полуничного морозива на сторінці в Instagram.

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Проведіть перший день літа справді по-літньому. Виділіть час на приготування морозива та насолодіться його смаком.

Сьогодні ділюсь новим рецептом морозива з полуниці, яке дуже схоже на плодово-ягідне, як в дитинстві, – пише Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

Полуниця – 500 г;

Згущене молоко – 200 г;

Вершки 33% – 50 мл.

Процес приготування:

1. Всі інгредієнти збити блендером до однорідної маси.

2. Розлити по разових паперових стаканчиках, або, якщо у вас є в форми, вставити палички й поставити до морозильної камери.

3. Щоб легко дістати морозиво зі стаканчика, потрібно потримати його декілька хвилин в руках, або підставити під теплу воду.

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