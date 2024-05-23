Смачна і проста вечеря: Ектор пропонує приготувати смачну курку та батат у мультипечі

Приготуйте собі курочку з бататом / stockking

Мультипіч або, як її ще називають, аерогриль – шалено популярний гаджет на кухні. І не дивно, що останнім часом рецептів під цей пристрій створюють безліч. Не став винятком Ектор Хіменес-Браво.

Іменитий шеф-кухар у своєму інстаграмі запропонував приготувати курку та батат у мультипечі. Занотовуйте рецепт, щоб потішити своїх рідних і близьких.

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Маю для вас рецепт дуже смачної вечері, що готується просто та мега швидко завдяки мультипечі,

– каже Ектор.

Інгредієнти:

Курка – 1 штука;

Молоко – 200 мілілітрів;

Яйця – 2 штуки;

Борошно – 150 грамів;

Сіль, перець – на смак;

Паприка, куркума;

Сухий часник;

Батат – 1 кілограм;

Сухарі панко – 150 грамів.

Як приготувати курку та батат у мультипечі: дивіться відео

Приготування:

Курку розрізати, як на відео, відрізати кінчики крил та зробити надрізи. Збити яйця, додати молоко та борошно й перемішати до однорідності. Посолити, поперчити, додати спеції та знову перемішати. Занурити курку в яєчну суміш. Почистити батат та порізати на брусочки. Додати спеції, полити олією та перемішати. Курку вийняти з суміші та обваляти в сухарях. Скласти в мультипіч батат, зверху курку, і запікати протягом 1 години при температурі 180°.

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Вам однозначно сподобається результат. І ви матимете чим потішити своїх рідних і близьким ввечері. Смачного!