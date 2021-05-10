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У Пенсільванії виставили на продаж особливий будинок: найцікавіше всередині
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Процес підбору і придбання будинку – завдання нетривіальне саме по собі. А коли мова заходить про притулок для справжнього фаната автомобілів, то готових варіантів залишається зовсім небагато. Про один із них ми розповімо далі!
За весь час нам траплялися лише кілька по-справжньому крутих пропозицій. Дорожезний будинок з видом на гоночне кільце Brainerd Raceway у Міннеаполісі та скромний, однак душевний будинок-гараж у Мічигані. Тепер же на ринку нерухомості з'явився черговий фантастичний лот, пише Realtor.
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На перший погляд, маєток, виставлений на продаж у Пенсільванії, не відрізняється від десятків подібних. Зрозуміло, якщо не брати до уваги ушляхетнену територію площею 30 акрів (1200 соток) з декількома пішохідними маршрутами, трасою для катання на квадроциклах, озерцем з коропами та зоною для вигулу собак. Однак варто розглянути будинок уважніше, життя не стане колишнім: 487 квадратних метрів першого ярусу відведені під гараж, здатний вмістити 25 автомобілів.
Мало і цього? Не хвилюйтеся. Ще 3 обрані примірники можна загнати на поєднану з кухнею-вітальнею засклену терасу площею 167 "квадратів". Причому милуватися цією колекцією вийде і з вулиці (до речі, зверніть увагу, як спритно вписаний в альпійську гірку старий Chevy Corvette).
І хоча ціна маєтку очікувано кусається (на момент публікації за унікальну нерухомість просять 1 750 000 доларів), для справжніх фанатів автомобілів з настільки значною колекцією авто це не повинно стати проблемою.
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