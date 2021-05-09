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Аукціон небаченої щедрості: Джим Керрі подарував авто члену знімальної групи Соніка

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Джим Керрі подарував новеньке авто під час зйомок Соніка - фото 1
Джим Керрі подарував новеньке авто під час зйомок Соніка

Фільм "Сонік в кіно" отримав досить високі відгуки від глядачів. Тому не дивно, що його творці замислилися над продовженням історії. Вона, до слова, скоро вийде на великі екрани.

Зйомки другої частини уже стартували у Канаді. До своєї ролі злого персонажа доктора Іво Роботника повернувся і Джим Керрі. І актор вирішив потішити й подякувати знімальній групі. Зробив він це у незвичайний спосіб, пише Variety.

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59-річний актор розіграв новенький Chevy Blazer RS ​​прямо на знімальному майданчику фільму. Після проведення розіграшу у п'ятницю вранці був обраний переможець. Ним став оператор на знімальному майданчику "Sonic 2". Тепер він – щасливий володар дорогого подарунка. Повідомляється, що Керрі зробив подарунок на знак подяки знімальній групі за їх важку роботу над фільмом.

Аукціон небаченої щедрості: Джим Керрі подарував авто члену знімальної групи Соніка - фото 458711
Член знімальної групи отримав новенький Chevy Blazer RS

Вихід другої частини "Соніка" запланований на 2022 рік. Нагадаємо, фільм заснований на відеогрі Sega, що вперше з'явилася у 1991 році.

Дивіться трейлер "Соніка в кіно", якщо ви досі його не бачили:

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