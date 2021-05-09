Аукціон небаченої щедрості: Джим Керрі подарував авто члену знімальної групи Соніка

Фільм "Сонік в кіно" отримав досить високі відгуки від глядачів. Тому не дивно, що його творці замислилися над продовженням історії. Вона, до слова, скоро вийде на великі екрани.

Зйомки другої частини уже стартували у Канаді. До своєї ролі злого персонажа доктора Іво Роботника повернувся і Джим Керрі. І актор вирішив потішити й подякувати знімальній групі. Зробив він це у незвичайний спосіб, пише Variety.

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59-річний актор розіграв новенький Chevy Blazer RS ​​прямо на знімальному майданчику фільму. Після проведення розіграшу у п'ятницю вранці був обраний переможець. Ним став оператор на знімальному майданчику "Sonic 2". Тепер він – щасливий володар дорогого подарунка. Повідомляється, що Керрі зробив подарунок на знак подяки знімальній групі за їх важку роботу над фільмом.



Член знімальної групи отримав новенький Chevy Blazer RS

Вихід другої частини "Соніка" запланований на 2022 рік. Нагадаємо, фільм заснований на відеогрі Sega, що вперше з'явилася у 1991 році.

Дивіться трейлер "Соніка в кіно", якщо ви досі його не бачили:

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