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У пеклі раді поповненню: українці бійці ефектно знищили ворожий танк – відео
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ЗСУ ефективно працюють над тим, що армія окупантів кожного дня зазнавати все більших втрат. Тому відео від українських воїнів завжди підіймають дух та показують, що Україна точно переможе. Ловіть порцію свіжого знищення ворожої техніки.
Можна забути про всі феєрверки та вогняні шоу, адже найефектніше зараз для українців виглядає палаюча техніка окупантів. Тому бійці ЗСУ продовжують публікувати результати своєї роботи на полі бою. Цього разу поповнили кількість знищених танків воїни з 59 ОМБр, поділившись відповідним відео на офіційній сторінці бригади.
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#єТанчик знову! Бійці 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка, як завжди, постаралися. Ефектно і ефективно! Точно у ціль! У пеклі раді новому поповненню свинособак!, – йдеться в описі.
Відзначимо, що станом на 2 травня російська армія втратила понад тисячу танків.
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