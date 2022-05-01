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війна

НГУ творить добро: дивіться, як наші захисники відправили екіпаж ворожого танка до пекла

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НГУ творить добро: дивіться, як наші захисники відправили екіпаж ворожого танка до пекла - фото 1

Українські нацгвардійці не дали окупантам навіть вирушити на бойове завдання. Наші хлопці підловили ворогів, коли ті прямували до танка, які так до нього і не дійшли. Як це було, дивіться далі на відео.

Бригада швидкого реагування Національної гвардії феєрично ліквідувала екіпаж російського танка. Відео показали на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

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Як видно з кадрів, як троє солдатів РФ йдуть двором одного з будинків українців в окупованому селі. Вони прямують до танка, що стоїть на дорозі біля воріт. Щойно військові Росії вийшли за ворота – по них і вдарили українські воїни. Удар був надто прицільним, жоден із рашистів не вижив.

Бригада швидкого реагування НГУ робить смерть ворогам. Російські загарбники планували вирушити на завдання, а вирушили до пекла. Бригада швидкого реагування продовжує працювати та творити добро. Все буде Україна! – йдеться в описі до відео.

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