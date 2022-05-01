НГУ творить добро: дивіться, як наші захисники відправили екіпаж ворожого танка до пекла

Українські нацгвардійці не дали окупантам навіть вирушити на бойове завдання. Наші хлопці підловили ворогів, коли ті прямували до танка, які так до нього і не дійшли. Як це було, дивіться далі на відео.

Бригада швидкого реагування Національної гвардії феєрично ліквідувала екіпаж російського танка. Відео показали на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

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Як видно з кадрів, як троє солдатів РФ йдуть двором одного з будинків українців в окупованому селі. Вони прямують до танка, що стоїть на дорозі біля воріт. Щойно військові Росії вийшли за ворота – по них і вдарили українські воїни. Удар був надто прицільним, жоден із рашистів не вижив.

Бригада швидкого реагування НГУ робить смерть ворогам. Російські загарбники планували вирушити на завдання, а вирушили до пекла. Бригада швидкого реагування продовжує працювати та творити добро. Все буде Україна! – йдеться в описі до відео.

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