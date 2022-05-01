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війна

І так буде з кожним: бійці ефектно знищили танк окупантів зі "Стугни" – відео

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Січеславці зі "Стугни-П" нищать ворожі танки - фото 1
Січеславці зі "Стугни-П" нищать ворожі танки / Скриншот з відео

Українські військові без вихідних відбивають ворожі атаки та знищують окупантів на нашій землі. І нове відео з Донеччини показує, як у цій справі допомагає ракетний комплекс "Стугна-П".

Для ЗСУ немає вихідних та свят, адже щодня наші воїни дають відсіч російським військовим, які вдерлися в Україну. Своїми успіхами воїни діляться в соцмережах, підіймаючи бойовий дух та показуючи мужність та міць нашої армії. Не винятком стало і новеньке відео від 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади у фейсбуці.

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Доброго недільного ранку! Січеславці на Донеччині з ПТРК "Стугна-П" в черговий раз знищили ординський танк! І так буде з кожним! Переможемо!, – зазначають бійці, і в цьому ми точно впевнені.

Додамо, що станом на 1 травня українські військові позбавили окупантів 1026 танків. Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення мають такий вигляд:

І так буде з кожним: бійці ефектно знищили танк окупантів зі 'Стугни' –відео - фото 504401

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