У Китаї випустили копію iPhone XI Max до його релізу

У Китаї випустили клон майбутнього iPhone XI Max, який має бути представлений восени поточного року. Таким чином, підробка з'явилася задовго до релізу оригіналу.

Новинка створена на основі зображень з дизайном нових iPhone. Детальні зображення дали можливість китайцям скопіювати зовнішній вигляд гаджета. Підробку можна визначити по її неакуратному виконанні.

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Так, камера розташована у квадратному модулі в хаотичному порядку. Скопіювати також змогли інтерфейс iOS. Відомо, що перші рендери iPhoneXI з'явилися в мережі ще у квітні цього року.

Копія iPhone XI Max

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