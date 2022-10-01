У Патрульній поліції нагадали водіям про важливе правило з 1 жовтня

Осіння пора року приносить не лише похолодання, а й ускладнює рух на дорогах. Тому українські поліцейські нагадали про правила, які діють з 1 жовтня. За їх недотримання водіям світить штраф.

Упродовж останніх тижнів синоптики не раз наголошували на тому, що ранкові та вечірні тумани почастішали, тож водіям варто бути особливо обачними на дорогах. А в Патрульній поліції нагадали, що з 1 жовтня в Україні обов'язково потрібно вмикати денні ходові вогні.

І ще: Звідки беруться вживані авто в Україні: ТОП 5 країн-імпортерів машин з пробігом

З 1 жовтня до 1 травня на усіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності – ближнє світло фар. Це передбачено п. 9.8 ПДР України. Мета такої вимоги – додатково позначати транспортний засіб в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період й запобігти в такий спосіб виникненню ДТП, – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, що за порушення цього правила власники авто повинні будуть заплатити штраф у розмірі від 425 до 510 гривень. Тому варто своєчасно перевірити справність фар та турбуватись про свою безпеку та безпеку інших людей на дорозі.

Читайте також: Як ще можна використовувати автомобільні килимки з користю: 3 незвичайні способи