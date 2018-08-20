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Міністр Нової Зеландії поїхала в пологовий будинок на велосипеді

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Усі знають її пристрасть до велопрогулянок - фото 1
Усі знають її пристрасть до велопрогулянок

Джулі Джентер вирушила народжувати на двох колесах, оскільки в машині їй було надто тісно.

Вагітна міністр Нової Зеландії у справах жінок Джулі Джентер опублікувала в Instagram фотографії велосипедної поїздки до пологового будинку.

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"Ну ось, момент настав, побажайте мені удачі! – написала вона, звертаючись до своїх підписників. – Ми з моїм партнером вибрали велосипеди, тому що в машині не було місця для групи підтримки, але зате це чудово підняло мені настрій!"

Подорож на велосипедах з електромотором йшла в основному під гірку, через що досвідчена велосипедистка Джулі навіть пожартувала: "В останні тижні потрібно було частіше забиратися на велосипед, щоб прискорити пологи!"

38-річна Джентер, яка поєднує свою посаду з обов'язками помічника міністра транспорту, відома на всю країну як пристрасна велосипедистка.

Джентер приєдналася до зростаючого числа жінок-політиків, які не бояться поєднувати кар'єру з материнством.

Прикладом для Джулі послужила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, що стала вже другою в світі жінкою-керівником країни, яка вирішила поєднати роботу з материнством. Перша жінка-парламентарій Нової Зеландії народила дитину, перебуваючи на посаді, в 1970 році.

До речі, і Джулі Джентер і Джасінда Ардерн народжували в громадській міській лікарні Окленда.

У 2016 році в Австралії змінили законодавство, щоб дозволити матерям-парламентаріям годувати грудьми або з пляшечки прямо в Палаті представників.

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Джерело: BBC
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