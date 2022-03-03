У паризькому музеї воскових фігур прибрали статую Путіна

Воскову фігуру президента Росії Володимира Путіна після його наказу армії про напад на Україну забрали із залу паризького музею Гревен. Співробітники вирішили позбутися статуї, оскільки міжнародне співтовариство засудило російський терор.

Як пише AFP, генеральний директор музею Ів Деломмо заявив, що воскового Путіна може замінити президент України. Деломмо підкреслив, що "Зеленський став героєм, тому що чинив опір і не втік зі своєї країни".

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Персонал не хоче щодня проходити повз Путіна. У музеї представлено кілька світових лідерів, але вони ніколи не виставляли воскові постаті диктаторів, подібних до Гітлера, – додав Деломмо.

Воскову голову Путіна відділили від тіла та закрив її у сейфі. Це перший випадок в історії музею, коли працівники прибрали фігуру з виставки через історичні події.

У Європі засуджують дії Путіна та всіма способами намагаються привернути увагу світу до війни, яку російські окупанти здійснюють в Україні. Європейці застосовують санкції та побоюються, що російська агресія може посилитися, бо українці дають гідну відсіч та захищають свою землю.

VIDEO: Wax statue of Vladimir Putin removed from Paris museum.



Russia's invasion of Ukraine prompts director of the Grevin Museum in Paris to remove the statue.



"We have never represented dictators like Hitler in the Grevin Museum, we don't want to represent Putin today" pic.twitter.com/vaN3kOPPzP — AFP News Agency (@AFP) March 3, 2022

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