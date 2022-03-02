Тім Кук особисто закликав співробітників Apple робити пожертвування для України

Глава Apple Тім Кук розіслав співробітникам компанії листа, в якому розповів про необхідні кроки на тлі вторгнення Росії.

Як пише The Verge, у своєму зверненні генеральний директор Apple Тім Кук закликав своїх працівників робити пожертви на допомогу України. Крім цього, він додав, що компанія подвоїть пожертвування, які зроблять співробітники. Це стосується навіть попередніх пожертвувань, починаючи з 25 лютого.

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Кошти будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українським біженцям. А ще Кук запевнив, що усі члени української команди та інші співробітники, яким потрібна підтримка, можуть на неї розраховувати.

Я знаю, що говорю від імені всіх в Apple, висловлюючи нашу стурбованість з приводу всіх, хто постраждав від насильства. З кожним новим зображенням сімей, що залишають свої будинки, і хоробрих громадян, які борються за своє життя, ми бачимо, наскільки важливо, щоб люди у всьому світі об'єдналися миру, – йдеться у листі.

Також Кук підтвердив, що Apple припинила продаж продукції в Росії, весь експорт техніки, а також відключила Apple Pay та інші послуги.

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