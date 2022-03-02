Принц Чарльз виступив проти цинічного вторгнення Росії в Україну

Принц Чарльз засудив російське вторгнення в Україну та висловив солідарність з українцями.

Старший син королеви Єлизавети принц Чарльз 1 березня виступив з промовою на заході, присвяченому пам'яті британського депутата Девіда Ейміса, убитого ісламістом у 2021 році. Він назвав це "нападом на демократію, на відкрите суспільство, на саму свободу", а згодом порівняв це із сучасними подіями в Україні.

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Принц Чарльз засудив злочинний напад Росії на Україну, пише Reuters.

Ми бачимо, що сьогодні ті самі цінності зазнають нападів в Україні найбезсовіснішим чином. У позиції, яку ми зараз займаємо, ми солідарні з усіма, хто чинить опір жорстокій агресії, – сказав Чарльз.

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