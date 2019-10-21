Легендарна Мона Ліза да Вінчі на межі зникнення: фотофакт

24 жовтня в Луврі відкриється виставка, присвячена 500-річчю від дня смерті великого італійця Леонардо да Вінчі. Відвідувачі зможуть побачити Джоконду, яка повернулася на своє місце після ремонту в залі.

Як з'ясувалося, картина у дуже важкому стані і може самознищитися. Про це розповіли охоронці відділу живопису та відділу графіки Лувру Венсен Дельевен і Луї Франк.

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"Картина дуже тендітна. Тріщина перетинає всю поверхню дошки і досягає чола Джоконди. Їй протипоказано будь-яке переміщення, вібрація, зміна клімату. Найстрашніше, що під час перевезення вона може розколотися навпіл. Тому Лувр не хоче, щоб Джоконда подорожувала", – прояснили ситуацію співробітники музею.

Додамо, що сам Леонардо да Вінчі назвав свою картину так: "Портрет пані Лізи дель Джокондо". Вона написана маслом на тополиній дошці, її розміри 76,8 × 53 см.

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