У Парижі відкриється кінотеатр на воді

У липні Париж запустить свій перший кінотеатр на воді, де люди будуть дивитися фільми, перебуваючи в човнах. Їх розташують на воді з дотриманням соціальної дистанції.

Перший сеанс "Cinéma sur l'Eau" (кінотеатру на воді) запланований на 18 липня на річці Сена. Цей відбудеться на честь повернення щорічної міської програми Paris Plages, яка створює тимчасові пляжі у французькій столиці в літній час.

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Сеанс буде безкоштовним, але човнів всього 38 – в кожен з них поміститься до шести осіб, причому це повинні бути члени однієї сім'ї або друзі. Квитки розіграють серед всіх охочих. Для інших на березі Сени встановлять 150 шезлонгів. Глядачам покажуть французьку комедію 2018 року "Непотоплювані" режисера Жиля Леллуша, а також короткометражку про пандемію коронавірусу "Corona Story".

З 2002 року щоліта берега Сени перетворюються в "морський курорт". Там встановлюю пальми, шезлонги і парасольки. В цьому році, через те, що багато парижан та інших французів не зможуть відправитися на відпочинок за кордон, на програму покладають особливу надію.

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