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Чоловік купив за 5,5 мільйона євро острів, але досі не побував там
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Європеєць під час пандемії дистанційно придбав острів біля узбережжя Ірландії за 5,5 мільйонів євро. Чоловік там жодного разу не був, але закохався в пейзажі, розглядаючи їх в мережі.
Житель однієї з європейських країн, який захотів залишатися анонімом, під час карантину за 5,5 мільйона євро купив острів біля узбережжя Ірландії в графстві Корк. Європеєць був вражений пейзажами острова і зважився на покупку, навіть не приїхавши, щоб його оглянути. Острів Хорс розташований у затоці Рорінгуотер біля південного узбережжя Ірландії. Його площа 64 га.
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Острів привабливий не тільки мальовничими краєвидами. Там є сім житлових будівель: головний будинок з шістьма спальнями, два гостьових будинки з трьома спальнями, ще два – з двома спальнями, два котеджі з однією спальнею. З усіх будинків видно Атлантичний океан.
На острові також є пірс, побудований вертолітний майданчик, тенісний корт. Навіть є тренажерний зал та ігровий центр Корабельна аварія. Мало того, Хорс обладнаний власними системами електрики, водопостачання і каналізації, прокладені дороги. На острові є три піщаних пляжі, які облюбували тюлені. Тут можна займатися підводним плаванням.
Острів буде використовуватися як місце для спокійного усамітнення, – зазначив виконавчий директор компанії Montague Real Estate Томас Балашев, який проводив операцію.
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