Чоловік купив за 5,5 мільйона євро острів, але досі не побував там

Європеєць під час пандемії дистанційно придбав острів біля узбережжя Ірландії за 5,5 мільйонів євро. Чоловік там жодного разу не був, але закохався в пейзажі, розглядаючи їх в мережі.

Житель однієї з європейських країн, який захотів залишатися анонімом, під час карантину за 5,5 мільйона євро купив острів біля узбережжя Ірландії в графстві Корк. Європеєць був вражений пейзажами острова і зважився на покупку, навіть не приїхавши, щоб його оглянути. Острів Хорс розташований у затоці Рорінгуотер біля південного узбережжя Ірландії. Його площа 64 га.

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Острів привабливий не тільки мальовничими краєвидами. Там є сім житлових будівель: головний будинок з шістьма спальнями, два гостьових будинки з трьома спальнями, ще два – з двома спальнями, два котеджі з однією спальнею. З усіх будинків видно Атлантичний океан.

На острові також є пірс, побудований вертолітний майданчик, тенісний корт. Навіть є тренажерний зал та ігровий центр Корабельна аварія. Мало того, Хорс обладнаний власними системами електрики, водопостачання і каналізації, прокладені дороги. На острові є три піщаних пляжі, які облюбували тюлені. Тут можна займатися підводним плаванням.

Острів буде використовуватися як місце для спокійного усамітнення, – зазначив виконавчий директор компанії Montague Real Estate Томас Балашев, який проводив операцію.

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