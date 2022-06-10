У Парижі відкрили магазин одягу виключно українських брендів

У столиці Франції Парижі з'явився особливий концепт-стор "Kvitka" – тут представлений одяг українських брендів. Читайте далі та дізнайтеся, як працюватиме цей магазин!

Тетяна Тука, співвласниця магазину Kvitka" розповідає, що стіни всередині розмальовані петриківським розписом, що додає колоритності та стилю цьому приміщеню.

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Магазин "Kvitka" можна відвідати на вулиці Вольта 58 (квартал Маре).

Відомо, що частину виторгу власники магазину планують переказувати у фонд, який опікується дітьми, які стали жертвами війни, яку розв'язала росія на території України.

Відвідувачі можуть придбати речі від таких українських брендів, як от EmbroideredGem, Adamskaya, Capsula 44, Chalety, TG botanical, FINCH, Makmar x Foltovych, Ano! тощо.

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