У Парижі пустять з молотка неопублікований малюнок Пікассо

На аукціоні Christie's в Парижі виставлено на продаж рідкісний малюнок іспанського художника Пабло Пікассо. Роботу, виконану пером і чорнилом, оцінюють мінімум в 250 тисяч євро. Твір можна віднести до сюрреалістичного періоду творчості художника.

Відомо, що малюнок називається "Флейтистка і оголена фігура", його розмір – 26x33,3 см. Згідно з підписом, Пікассо створив його в Парижі 22 жовтня 1932. Ця робота присвячена подрузі Пікассо Марії-Терезі Вальтер, заради якої він залишив свою дружину, російську балерину Ольгу Хохлова.

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Флейтистка і оголена фігура

"Рідкісний малюнок художника Пабло Пікассо, який виконаний пером і чорнилом, оцінюється в 250 000 і 300 000 євро. Цей неопублікований малюнок буде виставлений на аукціон 28 березня в Christie's в Парижі", – зазначено в повідомленні.

Варто згадати, що раніше власником малюнка був друг і агент художника Даніель-Анрі Канвейлер. Тепер же він перебуває у власності Музею сучасного мистецтва Нью-Йорка.

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