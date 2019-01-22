Christian Dior влаштував грандіозний показ: яскраві фото

У Парижі в рамках Тижня моди прогримів показ від знаменитого бренду Christian Dior Couture весна-літо 2019.

Для показу Christian Dior в Парижі перетворили музей Родена на цирковий намет, а під час шоу виступали акробати. Одягали моделей креативний директор жіночої лінії Марія Грація Кьюрі і її команда.

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Постановкою займався хореограф Королівського балету Лондона Ліна Йоханссон. Також над створенням образів працював креативний директор Dior з макіяжу Пітер Філіпс, який зробив нетиповий макіяж з яскравими чорними стрілками навколо очей і перпендикулярними лініями.

У колекції весна-літо 2019 продемонстрували вбрання з широкими плечима, гофрованими оборками, прозорими вставками, костюми з укороченими жакетами і багато іншого. Серед гостей модного шоу було чимало знаменитостей: Моніка Беллуччі, Карлі Клосс, Крістін Скотт Томас і багато інших.

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