У Парижі повітря стало чистішим вперше за 40 років

У період з 16 по 20 березня в паризькій агломерації спостерігається поліпшення якості повітря через обмежувальні заходи. Про це свідчать дані французької організації з моніторингу якості повітря Airparif.

Відзначається, що протягом тижня з 16 по 20 березня в агломерації Парижу спостерігається поліпшення якості повітря на 20-30% після скорочення викидів оксиду азоту більш ніж на 60%. Так, якість повітря у столиці Франції і довколишніх регіонів стало набагато кращим і побило позначку, зафіксовану 40 років тому.

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Такі показники пов'язані з істотним зменшенням руху деяких видів транспорту після введення обмежувальних заходів. Ще повідомляється, що уздовж транспортних магістралей показник якості повітря можуть бути ще кращими.

"За 40 років вимірювань Airparif ці показники ніколи не були такими вражаючими і на стількох станціях", – відзначили в організації. Крім того, в регіоні спостерігається скорочення викидів вуглекислого газу.

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