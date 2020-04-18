У ПАР леви насолоджуються карантином і заснули прямо на дорозі: фотофакт

У національному парку Крюгер в Південноафриканській республіці леви, зрозумівши, що людей навколо більше немає, влаштувалися спати прямо на дорозі. Доглядач застав великих кішок сплячими, про що розповів у Twitter.

У національному парку в ПАР цілий прайд левів заснув під палючим сонечком прямо на проїжджій частині, на якій ще менш як місяць тому регулярно їздили автомобілі. З 25 березня парк закритий на карантин, але доглядач парку Річард Соурі продовжує працювати. Він і став свідком такої картини.

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Так, під час чергового об'їзду національного парку Крюгер чоловік зауважив хижаків, які відпочивали на дорозі і сфотографував їх на телефон зі свого автомобіля.

"Леви звикли до людей в автомобілях. У всіх тварин є інстинктивний страх перед пішоходами, тому якби я до них підійшов пішим ходом, вони б ніколи не дозволили мені підійти так близько", – пояснює Соурі.

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