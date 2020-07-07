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У ПАР бегемоти сміливо прогулялися повз крокодилів: відео

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У ПАР бегемоти сміливо прогулялися повз крокодилів: відео - фото 1

Бегемотів, які на своїх спинах несли птахів, відчайдушно пройшлися поміж величезних крокодилів. Відео опублікували на каналі Kruger National Park Videos в YouTube.

У південноафриканському національному парку Крюгера бегемоти пройшли повз крокодилів та ще й пронесли на своїх спинах птахів.

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Так, на кадрах ролика видно, як дитинчата бегемотів прогулялися по березі водойми з птахами на спинах. Потім вони наблизилися до групи крокодилів. Понад хвилину тварини обнюхували небезпечних рептилій і залишалися непоміченими.

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Джерело: youtube
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