У Pantone назвали головний колір 2020 року

Віце-президент Міжнародного дослідницького інституту Pantone Лорі Прессман передбачила, що головним кольором 2020 року стане синій.

За словами Прессман, саме морські відтінки будуть основним джерелом натхнення для майбутніх дизайнерських колекцій. Крім того, у центрі уваги модельєрів як і раніше залишаться і інші природні кольори: квіткові, тілесні, а також коричневі.

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Коричневі відтінки важливі у будь-який гамі і будуть навіяні засохлими водоростями і корчами. Білі– піщані відтінки, а чорні будуть глибокими і таємничими, схожими на темні глибини океану, – додала вона.

Морські хвилі надихатимуть у 2020 році

Американський інститут кольору Pantone вибирає головний колір року з 2000 року. У середині XX століття компанія розробила стандартизовану систему підбору кольору, в якій використовується цифрова індикація. Зразки кольорів регулярно випускаються в спеціальних каталогах.

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