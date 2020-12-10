У Pantone назвали головні кольори 2021 року

Фахівці американського Інституту кольору Pantone (Pantone Color Institute) визначили два головних кольори 2021 року. Це другий раз, коли кольором року було вибрано два відтінки: вперше таке сталося в 2016 році.

Так, головними відтінками 2021 року стануть глибокий сірий 17-5104 Ultimate Grey і яскравий жовтий 13-0647 Illuminating. "Практичний і твердий, як камінь, але одночасно зігріваючий і оптимістичний союз Pantone 17-5104 Ultimate Gray і Pantone 13-0647 Illuminating втілює силу і позитив", – йдеться на сайті інституту.

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За словами директора Pantone Леатріс Ейсман, це поєднання кольорів втілює стійкість і надію, оскільки кожній людині необхідно відчувати себе натхненною і піднесеною.

Кольором 2020 року, за версією організації, став класичний синій, який втілює спокій і впевненість.

Pantone займається розробкою і дослідженням кольорів, які дизайнери і маркетологи всього світу могли б з успіхом використовувати в майбутньому для своїх робіт. З 2000 року експерти щорічно вибирають один колір, який задасть тенденцію фахівцям з ілюстрацій і проєктування на весь прийдешній рік.

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