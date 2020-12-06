Меттью Перрі випустив одяг з танцюючим Чендлером і з кумедними фразами актора

Актор Меттью Перрі представив колекцію одягу із зображенням свого персонажа Чендлера Бінга з культового серіалу 90-х "Друзі". Про новий проєкт знаменитість розповів на своїй сторінці в Instagram.

Крім танцюючого Чендлера, на футболках, худі, бейсболках і горнятках також є фрази з жартами героя. Актор обіцяє, що всі гроші від продажу речей підуть на підтримку Всесвітньої організації охорони здоров'я в боротьбі з коронавірусом.

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"Що це, футболка з обмеженого випуску для благодійності? Всього на два тижні випускаю колекцію одягу! Виторг піде на підтримку зусиль Всесвітньої організації охорони здоров'я з надання допомоги в зв'язку з COVID 19. Банан в комплект не входить", – прокоментував пост Перрі.

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