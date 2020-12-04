Microsoft випустила новорічний светр у стилі MS Paint: фото

Перед різдвяними святами у Microsoft вирішили порадувати шанувальників новим продуктом. Тож компанія виставила на продаж новий потворний светр у стилі класичного MSPaint.

Так, на светрі за 69,99 долара зображені інструменти редактора зображень MSPaint, за допомогою яких користувачі довгий час працювали з картинками і фотографіями. Светр можна купити на сайті компанії.

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Microsoft’s ugly Christmas sweater is Windows XP this year. It even comes in a softwear box pic.twitter.com/Oz0lNhryPI — Tom Warren (@tomwarren) December 11, 2019

Представники компанії уточнили, що 20 доларів з кожного проданого в період з 1 по 23 грудня светра будуть перераховувати на рахунок некомерційної організації GirlsWhoCode, яка намагається скоротити гендерний розрив в IT-сфері. Так, організація проводить безкоштовні літні курси з програмування та інші освітні заходи для жінок. У Microsoft розраховують передати GirlsWhoCode як мінімум 50 тисяч доларів.

Для покупки були доступні три види светрів: раніше згаданий MS Paint, а також екземпляри з Windows95 і XP – по 69,99 долара за штуку. Але всі моделі розкупили за лічені години, тому на цю мить замовити оригінальний светр не можна.

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