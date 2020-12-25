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Дуже поганий Санта: Майлі Сайрус шокувала сексуальними фото (18+)

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Майлі Сайрус стала сексуальним Сантою - фото 1
Майлі Сайрус стала сексуальним Сантою / instagram.com/mileycyrus

Співачка Майлі Сайрус розбурхала мережу пікантною різдвяною фотосесією, на якій перетворилась у дуже поганого і звабливого Санту. Ця білявка точно не має комплексів!

27-річна американська співачка, акторка та благодійниця Майлі Сайрус постійно дивує своїх фанатів не лише епатажними витівками та новими хітами. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 118 мільйонів підписників. Там вона ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок, а також своїх звичайних буднів.

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І Різдво не стало винятком, адже до нього співачка вирішила стати дуже гарячим та розпусним Сантою. На деяких кадрах від червоного костюма не залишилось майже нічого, крім спіднього, а також підтяжок та шкіряного корсета та наклейок "цензура" на найпікантніших місцях.

"Можливо, Різдво приходить не з магазину. Можливо, Різдво, можливо, означає трохи більше", Грінч. Різдво не час розбивати серця одне одного", – відзначила Майлі під знімками, які точно здивували фанатів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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