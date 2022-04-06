У пам'ять про дітей, які їх ніколи не прочитають: у Тульчині з'явилася алея з книг

Від початку російської агресії в Україні загинули тисячі мирних мешканців. Серед них – майже дві сотні дітей. І це лише офіційні дані.

Так, у Тульчині вирішили вшанувати дітей, які стали жертвами війни. Тульчинська міська рада виклала фото, на яких можна побачити символічну алею з книжок.

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На алеї – 165 дитячих книжок

Усі вони символізують дітей, які загинули під час війни Росії проти України. Зауважимо, що вже відомо про 167 жертв серед дітей.

Найбільше потерпілих на Київщині, Харківщині та Донеччині. Ця цифра умовна, адже досі неможливо підрахувати точну кількість жертв в окупованих російськими військовими населених пунктах.

Сьогодні у Тульчині на площі перед Центральною публічною бібліотекою провели акцію вшанування загиблих на війні дітей. Бібліотечні працівники виклали 165 дитячих книг у пам'ять про дітей, які вже ніколи їх не прочитають, – написали у міській раді.

Співчуваємо усім рідним і близьким маленьких янголят. Втрати під час війни шокують, але ще більше вражає, коли жертвами стають маленькі діти.

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