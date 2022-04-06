На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У пам'ять про дітей, які їх ніколи не прочитають: у Тульчині з'явилася алея з книг
-
- 21
Від початку російської агресії в Україні загинули тисячі мирних мешканців. Серед них – майже дві сотні дітей. І це лише офіційні дані.
Так, у Тульчині вирішили вшанувати дітей, які стали жертвами війни. Тульчинська міська рада виклала фото, на яких можна побачити символічну алею з книжок.
Варте уваги: Російські військові на окупованих територіях вилучають українську літературу
На алеї – 165 дитячих книжок
Усі вони символізують дітей, які загинули під час війни Росії проти України. Зауважимо, що вже відомо про 167 жертв серед дітей.
Найбільше потерпілих на Київщині, Харківщині та Донеччині. Ця цифра умовна, адже досі неможливо підрахувати точну кількість жертв в окупованих російськими військовими населених пунктах.
Сьогодні у Тульчині на площі перед Центральною публічною бібліотекою провели акцію вшанування загиблих на війні дітей. Бібліотечні працівники виклали 165 дитячих книг у пам'ять про дітей, які вже ніколи їх не прочитають, – написали у міській раді.
Співчуваємо усім рідним і близьким маленьких янголят. Втрати під час війни шокують, але ще більше вражає, коли жертвами стають маленькі діти.
Читайте також: В Україні заборонили ввезення та розповсюдження російських книжок
-
17:50Від 0 до 18: як діти різного віку реагують на стрес
-
17:20На Львівщині та Київщині заборонили відвідувати ліси: чому і що відомо
-
16:48Книги, які вони ніколи не прочитають: в Тульчині вшанували пам'ять 165 українських дітей
-
16:17Гурт Metallica продає футболки, дохід від яких йде на допомогу українцям
-
15:49У Мукачеві знесли погруддя Пушкіна, а у Новгород-Сіверському – портрети Леніна і Сталіна
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
15:19Замість ЗНО 2022: яким буде тестування з українською мови
-
14:51У Львові пропонують перейменувати понад 30 вулиць, які названі на честь росіян
-
14:24"Душі": аніматори створили щемливе відео про загиблих під час війни
-
13:51Україну відновлять у три етапи: перший вже почався
-
13:25Сміливий пес Патрон допомагає розміновувати Чернігівщину: відео від ДСНС
-
12:51Пішли за кораблем: окупанти напились та затопили свою БМД-3 – фото
-
12:19Як подолати паніку: кілька дієвих вправ
-
11:58"Передайте всім": Комаров звернувся до українців, які повертаються у свої домівки
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:25Твій персонаж – Ілон Маск: українці створили гру, у якій треба лупцювати путіна і кадирова
-
10:55Доброчесність онлайн: як не можна поводитись в мережі під час війни
-
10:24Дитяча абетка безпеки від ДСНС: яскраве відео для маленьких українців
-
09:52Знайшли пухнастого на згарищі в Ірпені: неймовірна історія порятунку кота Бублика
-
09:21Привітання з Благовіщенням 2022 у прозі: побажання своїми словами
-
09:19Як волонтерам зберігати своє здоров'я: поради від ЦГЗ
-
08:50Режим очікування: як зберегти віру в перемогу
-
08:21Як відкрити ФОП онлайн: у Дії знову запрацювала функція реєстрації бізнесу
- 06 квітня
-
20:48Фіолет зняв кліп на пісню "Заряджай" у поруйнованій школі: від нього мороз по шкірі
-
20:21Ніколи не пробачимо ворогам: Вакарчук побував у звільненій від окупантів Бородянці
-
17:50Від 0 до 18: як діти різного віку реагують на стрес
-
15:19Замість ЗНО 2022: яким буде тестування з українською мови
-
10:55Доброчесність онлайн: як не можна поводитись в мережі під час війни
-
08:50Режим очікування: як зберегти віру в перемогу
- 06 квітня
-
20:48Фіолет зняв кліп на пісню "Заряджай" у поруйнованій школі: від нього мороз по шкірі
-
18:51Папа Римський засудив звірства у Бучі та назвав його містом мучеників
-
15:26Поза стандартами: вийшов спецвипуск Playboy про війну в Україні
-
11:52Настане день: вийшов новий хіт від творців "Доброго вечора, ми з України"
-
09:51Скільки українців підтримують вступ до ЄС: рекордні результати опитування
- 05 квітня
-
20:24Нам потрібне мирне небо: школяр з Ірпеня Емір Зейналов виконав пісню та змонтував відео
-
16:51Мовчання – синонім брехні: Монатік написав нову пісню про війну
-
13:51Олег Скрипка — "Героям слава": слухайте нову пісню про війну від фронтмена гурту ВВ
-
11:23Володимир Зеленський відвідав Київщину та показав на відео звільнені міста-мученики
-
08:56Стан розгубленості: як повернутись до роботи та нормального життя
- 04 квітня
-
19:51Відомо, хто став найсильнішою людиною Європи: це українець Олексій Новіков
-
16:49Сучасні реалії VS Друга світова: Українські художники змінили антивоєнні плакати
-
12:54В Україні узаконили Bug Bounty: що це і як може допомогти
-
09:52Зеленський виступив на Ґреммі 2022: що сказав президент – відео
- 03 квітня
-
19:23Як нині виглядають Ірпінь, Буча та Гостомель: відео від Генштабу ЗСУ, яке боляче дивитись
-
16:20Рада ухвалила розмір винагород за передачу російської техніки для ЗСУ: конкретні розцінки
-
12:19Які санкції ввели проти РФ та Білорусі за останню добу: перелік за 2 квітня
- 02 квітня
-
21:52Відома перша країна ЄС, яка повністю відмовилася від російського газу
-
19:21Біатлоніст Дмитро Підручний послав братів Фуркадів слідом за російським кораблем
-
17:19Показував усьому світу правду: потужні фото з війни в Україні від Макса Левіна
-
14:205 безплатних сервісів для консультацій з лікарями під час війни