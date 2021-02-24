У Пакистані поліцейські будуть проводити погоні на роликах

У Пакистані з'явиться спецзагін поліції, який буде наздоганяти злочинців незвичайним способом. У місті Карачі правоохоронці освоюють ролики.

Загін з 20 осіб пройшов серйозну підготовку. Поліцейські будуть озброєні пістолетами і роликами. Так силовикам з Карачі буде простіше запобігати пограбуванню і переслідувати злочинців.

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"Ми відчували, що нам необхідно розробити новаторський підхід до боротьби з вуличною злочинністю", – сказав начальник підрозділу Фаррух Алі. Він визнав, що офіцерів на роликах не зможуть розосередити по всьому місту через погані дороги, але додав, що їх будуть відправляти в громадські місця з вищою частотою крадіжок.

Підрозділ офіційно почне роботу в березні. Але вже зараз він почав патрулювання жваві узбережжя Карачі.

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