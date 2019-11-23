Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Перші ластівки Чорна п'ятниця

У OnePlus вкотре викрали персональні дані користувачів

  • 10
Дані про користувачів OnePlus знову злили - фото 1
Дані про користувачів OnePlus знову злили

Компанія OnePlus часто має проблеми з захистом даних користувачів. То IMEI передає в незашифрованому вигляді, то вразливість у додатку зі шпалерами не помітила. Тепер виробник розіслав деяким клієнтам лист з попередженням про потенційний злом їхніх облікових записів.

Уразливість виявили в офіційному інтернет-магазині компанії. Представники OnePlus відзначили, що в руках третіх осіб могла виявитися інформація про ім'я, номер телефону, електронну пошту й адресу доставки. Виробник підкреслив, що паролі і платіжна інформація залишились у безпеці, а сам факт злому торкнувся далеко не всіх.

Це цікаво: Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту

Ми зробили негайні дії, щоб зупинити зловмисника та підвищити безпеку. Перш ніж оголосити це громадськості, ми повідомили про це нашим користувачам електронною поштою. Зараз ми працюємо з відповідними органами влади для подальшого розслідування цього інциденту, – йдеться в повідомленні OnePlus.

OnePlus знову вляпалася у скандал - фото 369837
OnePlus знову вляпалася у скандал

Цей випадок торкнувся покупців, які оформили замовлення пристроїв у компанії з доставкою. OnePlus швидко відреагувала на злом і закрила уразливість. У листі корпорація попереджає користувачів про те, що вони можуть стати жертвами фішингових атак, а при роботі в мережі слід бути особливо уважними. Для отримання додаткової інформації будь-хто може звернутися до служби підтримки.

Відзначимо, що це не перший подібний випадок в історії бренду. На початку минулого року у компанії точно так же викрали з офіційного сайту дані банківських карт не менше 40 000 осіб.

Читайте також: Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року

Джерело: Android Police
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
  • 19 листопада, 12:24
  • 5215
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • Вчора, 23:38
  • 1016
Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
  • 21 листопада, 14:14
  • 4950
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони