У OnePlus вкотре викрали персональні дані користувачів

Компанія OnePlus часто має проблеми з захистом даних користувачів. То IMEI передає в незашифрованому вигляді, то вразливість у додатку зі шпалерами не помітила. Тепер виробник розіслав деяким клієнтам лист з попередженням про потенційний злом їхніх облікових записів.

Уразливість виявили в офіційному інтернет-магазині компанії. Представники OnePlus відзначили, що в руках третіх осіб могла виявитися інформація про ім'я, номер телефону, електронну пошту й адресу доставки. Виробник підкреслив, що паролі і платіжна інформація залишились у безпеці, а сам факт злому торкнувся далеко не всіх.

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Ми зробили негайні дії, щоб зупинити зловмисника та підвищити безпеку. Перш ніж оголосити це громадськості, ми повідомили про це нашим користувачам електронною поштою. Зараз ми працюємо з відповідними органами влади для подальшого розслідування цього інциденту, – йдеться в повідомленні OnePlus.

OnePlus знову вляпалася у скандал

Цей випадок торкнувся покупців, які оформили замовлення пристроїв у компанії з доставкою. OnePlus швидко відреагувала на злом і закрила уразливість. У листі корпорація попереджає користувачів про те, що вони можуть стати жертвами фішингових атак, а при роботі в мережі слід бути особливо уважними. Для отримання додаткової інформації будь-хто може звернутися до служби підтримки.

Відзначимо, що це не перший подібний випадок в історії бренду. На початку минулого року у компанії точно так же викрали з офіційного сайту дані банківських карт не менше 40 000 осіб.

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