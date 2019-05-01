У OnePlus розповіли про основні особливості майбутньої новинки

Попри численні передрелізні витоки про начинку та можливості смартфона OnePlus 7 Pro, який готується до випуску, з офіційних джерел відомо небагато. Напередодні анонсу флагманського гаджета компанія вирішила поділилася ключовими фішками пристрою за допомогою ЗМІ – хоча і в досить незвичайній формі.

Джерелом інформації стало паперове видання газети The New York Times, на розвороті одного з номерів якої вийшла реклама апарату.

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Відповідно до опублікованого ескізу, OnePlus 7 Pro дійсно отримав потрійну основну камеру і порт USB Type-C, як і повідомлялося раніше. Схематичне зображення смартфона також підтвердило наявність у моделі системи охолодження на теплових трубках і висувної селфі-камери на верхній грані корпусу.

На зворотному боці постера виробник розмістив ряд слоганів, які натякають на ключові особливості апарата – щоправда, в дуже незвичайній формі. Список містить не функції апарату, а перераховує відсутні в ньому недоліки. Написи свідчать, що власники OnePlus 7

Pro будуть позбавлені від:

Надлишкових функцій і прикрас

Дисплейних рамок

Вирізу на екрані

Додатків, що гальмують

Зайвого та непотрібного софту

Ціни у $ 2000.

Випадкової музики (про що йде мова, виробник не уточнює)

Презентація OnePlus 7 Pro і базового OnePlus 7 відбудеться 14 травня.

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