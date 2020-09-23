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Коронавірус Карантин 1 вересня

Цунамі перетворило ідеальний тропічний пляж на величезне сміттєзвалище: відео

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Цунамі перетворило ідеальний тропічний пляж на величезне сміттєзвалище: відео - фото 1

Узбережжя міста Омоа в Гондурасі всипане пластиковими пляшками і упаковками з-під продуктів. Йдеться про тонни відходів, які завалили популярний серед туристів пляж.

Потужне цунамі з Гватемали накрило узбережжя поблизу міста Омоа в Гондурасі. В результаті тропічний пляж був перетворений у гігантське сміттєзвалище.

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Місцева влада шокована, адже це не тільки шкода навколишньому середовищу. Через звалища регіон на деякий час залишиться без туристів, яких і так в цьому році дуже мало через пандемію коронавірусу.

"Ми не можемо допустити, щоб інша держава завдавала нам такої шкоди. Завалено сміттям морське узбережжя. Прибирати його – справа недешева. Пандемія і так нас поставила на коліна, а тепер ще цей пластик", – говорить мер Омоа Рікардо Альварадо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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