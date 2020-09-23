Цунамі перетворило ідеальний тропічний пляж на величезне сміттєзвалище: відео

Узбережжя міста Омоа в Гондурасі всипане пластиковими пляшками і упаковками з-під продуктів. Йдеться про тонни відходів, які завалили популярний серед туристів пляж.

Потужне цунамі з Гватемали накрило узбережжя поблизу міста Омоа в Гондурасі. В результаті тропічний пляж був перетворений у гігантське сміттєзвалище.

І ще: В Австралії сотні китів застрягли на піщаній мілині: видовище не для слабкодухих

Місцева влада шокована, адже це не тільки шкода навколишньому середовищу. Через звалища регіон на деякий час залишиться без туристів, яких і так в цьому році дуже мало через пандемію коронавірусу.

"Ми не можемо допустити, щоб інша держава завдавала нам такої шкоди. Завалено сміттям морське узбережжя. Прибирати його – справа недешева. Пандемія і так нас поставила на коліна, а тепер ще цей пластик", – говорить мер Омоа Рікардо Альварадо.

Читайте також: Від Гренландії відколовся величезний айсберг: фотофакт