У Нью-Йорку з'явилися безпілотні автобуси

На Бруклінській військово-морській верфі у Нью-Йорку запустили першу програму курсування безпілотного громадського транспорту. Шість автобусів-безпілотників будуть доставляти пасажирів в різні точки індустріального парку.

Планується, що безпілотний громадський транспорт буде перевозити близько 500 осіб в день, за місяць повинно виходити понад 16 тисяч пасажирів.

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З'явився безпілотний маршрут автобусів у Нью-Йорку

У будні дні автобуси будуть працювати у безперервному циклі з 7:00 до 22:30 між доком і воротами "Камберленд". У вихідні дні безпілотники ходитимуть між доком і будівлею 77 за таким же графіком.

Спочатку в автобусах будуть перебувати водії і оператор програмного забезпечення.

Цю ініціативу Бруклінська верф запустила в партнерстві з компанією Optimus Ride, яка спеціалізується на технологіях для автономної роботи транспортних засобів.

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