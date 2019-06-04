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Лицем у торт: кмітлива дівчина обійшла популярну традицію (відео)

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Як не отримати торто у лице - фото 1
Як не отримати торто у лице

День народження у багатьох асоціюється з веселим святкуванням і намаганням уникнути потрапляння лицем у торт. А ця весела іменинниця таки зуміла провести креативних друзів та залишитись з чистим обличчям!

На платформі Reddit користувач з ніком bojangles1234567 поділився епічним відео з вечірки, яке опинилось у топі мережі. За кілька годин допис зібрав більш як 40 тисяч переглядів та майже тисячу коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити, як дівчина підходить до торта і стає жертвою надто веселих друзів, які смачно перетворюють торт у маску для обличчя під гучні вигуки. Але через секунду можна побачити, що дівчина добряче схитрувала, прикрившись тарілкою та залишилась з косметикою. Такий несподіваний лайфхак точно стане у пригоді.

І ще: Типовий понеділок: відео з хлопчиком розвеселило мережу

via Gfycat

Більше курйозів: Що роблять хлопці у вільний час: епічне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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