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Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото

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Будинок Еллен Дедженерес - фото 1
Будинок Еллен Дедженерес / jetsetter

Популярна американська телеведуча Еллен Дедженерес вирішила продати свій шикарний будинок у Беверлі-Хіллз, який розташований поруч з особняком Меган Маркл і принца Гаррі. Знаменитість оцінює житло у 54 мільйони доларів.

Нерухомість ведуча придбала у 2019 році у Адама Левіна, вокаліста гурту Maroon 5. Загальна площа будинку становить понад 1000 квадратних метрів.

І ще: У США величезний особняк перевезли на нове місце

Так, на території розташований тенісний корт, мальовничий сад, величезний басейн, затишний дворик, а також власний кінозал, професійна кухня, три гардеробні кімнати і п'ять спалень.

Еллен Дедженерес є володаркою 11 премій "Еммі", а також ведучою двох церемоній вручення премії "Оскар". Зірка відома тим, що танцює і співає з аудиторією на початку шоу і під час рекламних перерв. Також вона роздає призи своєї аудиторії. Також Дедженерес є лауреатом Президентської медалі Свободи, яку їй вручив експрезидент США Барак Обама. "Шоу Еллен Дедженерес" вперше вийшло в ефір 8 вересня 2003 року і триває досі. Зараз виходить 16 сезон шоу, всього випущено понад 2,5 тисячі епізодів.

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450058

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450059

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450060

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450061

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450062

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450063

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450064

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450065

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450066

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450067

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450068

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450069

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450070

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450071

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450072

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450073

Телеведуча Еллен Дедженерес продає розкішний особняк по сусідству з Меган Маркл: фото - фото 450074

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Джерело: jetsetter
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