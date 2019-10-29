Страва, яка підірвала Instagram, виявилася давно знайомою усім

Хто б міг подумати, що традиційний, відомий українцям з давніх-давен рецепт смачних галушок, зможе стати найпопулярнішим у мережі?

Інгредієнти:

картопля 600 г

борошно 200 г

яйце 2 штуки

сіль перець

цибуля 1 головка

часник 2 зубці

масло вершкове 60 г

сметана

Рецепт галушок

Як приготувати галушки:

Відварюємо картоплю, робимо з неї пюре. В картопляне пюре додаємо борошно, яйця, сіль і перець і 30 г вершкового масла. Ретельно перемішуємо тісто. Поділяємо на кілька шматочків, присипаємо борошном і катаємо ковбаски. Далі, кожну ковбаску розрізаємо на маленькі шматочки і трохи придавлюємо пальцем посередині. Опускаємо шматочки в киплячу підсолену воду, після того як спливуть, варимо 2-3 хвилини і виймаємо шумівкою. Додаємо кубик вершкового масла (30 г) і злегка перемішуємо. Дрібно нарізану цибулю обсмажуємо на пательні до яскраво вираженого золотистого кольору. Змішуємо галушки, цибулю і пропущений через прес часник. Посипаємо рубаною зеленню. Подаємо зі сметаною. Смачного!

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