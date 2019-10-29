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Хелловін

Страва, яка підірвала Instagram, виявилася давно знайомою усім

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Смачні галушки - фото 1
Смачні галушки / lasoon

Хто б міг подумати, що традиційний, відомий українцям з давніх-давен рецепт смачних галушок, зможе стати найпопулярнішим у мережі?

Інгредієнти:

  • картопля 600 г
  • борошно 200 г
  • яйце 2 штуки
  • сіль перець
  • цибуля 1 головка
  • часник 2 зубці
  • масло вершкове 60 г
  • сметана
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Рецепт галушок

Як приготувати галушки:

  1. Відварюємо картоплю, робимо з неї пюре. В картопляне пюре додаємо борошно, яйця, сіль і перець і 30 г вершкового масла. Ретельно перемішуємо тісто.
  2. Поділяємо на кілька шматочків, присипаємо борошном і катаємо ковбаски. Далі, кожну ковбаску розрізаємо на маленькі шматочки і трохи придавлюємо пальцем посередині.
  3. Опускаємо шматочки в киплячу підсолену воду, після того як спливуть, варимо 2-3 хвилини і виймаємо шумівкою. Додаємо кубик вершкового масла (30 г) і злегка перемішуємо. Дрібно нарізану цибулю обсмажуємо на пательні до яскраво вираженого золотистого кольору.
  4. Змішуємо галушки, цибулю і пропущений через прес часник. Посипаємо рубаною зеленню. Подаємо зі сметаною. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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