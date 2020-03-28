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Карантин Коронавірус

Кіт, який карає за вихід з дому, став зіркою мережі (відео)

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Кіт-месник на вулиці - фото 1
Кіт-месник на вулиці

Через коронавірус мешканців багатьох країн закликають залишатись вдома та дотримуватись самоізоляції, однак не всі сприймають це достатньо серйозно. Зате на вулицях з'явився пухнастик герой, який мститься усім, хто виходить.

На платформі Reddit користувач з ніком Roush14 поділився епічним відео на вулиці з котом. За короткий час ролик переглянули понад 39 тисяч осіб, а ще більше як 200 залишили коментарі. А все тому, що це зовсім не милий запис з пухнастиком, а справжній мотиваційний ролик залишатись вдома.

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Кіт просто спокійно сидить посеред вулиці та вичікує, коли повз нього хтось пройде. Саме в цей момент він кігтями хапає "жертву", яка й не очікувала такого від тваринки. Як відзначили коментатори, цей улюбленець ніби закликає сидіти вдома, в іншому ж випадку він просто поріже ваші гомілки.

Fuck your legs from r/AnimalsBeingJerks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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